Vrouw moet uit wagen bevrijd worden na aanrijding op E40: “Gewond naar ziekenhuis gebracht”

Vrijdag raakte een wagen in de gracht terecht op de E40 richting Oostende ter hoogte van Loppem. De vrouwelijke inzittende belandde naast de snelweg na een botsing met een vrachtwagen. De brandweer moest haar uit het wrak bevrijden.

Het ongeval gebeurde iets na 11 uur op de E40-A10 ter hoogte van Loppem in de richting van Oostende. De vrouwelijke bestuurder van een Ford botste er tegen een vrachtwagen. De truck kon iets verder op de pechstrook stoppen, maar de personenwagen raakte van de snelweg en kwam in de gracht terecht. De wegpolitie, de brandweer en de MUG kwamen ter plaatse. Het slachtoffer zat gekneld in het wrak en moest bevrijd worden. “Ze werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht”, klinkt het bij de federale politie. De toestand van het slachtoffer zou evenwel meevallen. (Lees verder onder de foto)

© jve

De auto was niet meer rijvaardig en moest getakeld worden. Dat gebeurde relatief vlot. Ook het verkeer op de E40 richting Oostende werd amper gehinderd. Alleen de rechterstrook was eventjes versperd. De nodige signalisatie zorgde ervoor dat voorbijrijdende wagens links hielden. Rond de middag werd de volledige snelweg opnieuw vrijgegeven.