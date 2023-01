Monaco fronst de wenkbrauwen bij kritisch artikel en bevestigt het vertrouwen in trainer Philippe Clement

AS Monaco heeft vrijdag in een bericht op haar website haar steun aan coach Philippe Clement uitgesproken. Ook het bestuursteam rond CEO Ben Lambrecht moet zich geen zorgen maken. De club voelde de nood te reageren na een kritisch artikel in de Franse sportkrant L’Equipe.

Dat bevat volgens Monaco foute informatie. “Monaco en voorzitter Dmitry Rybolovlev ontkennen de intentie te hebben Vadim Vasilyev (de voormalig vicevoorzitter van de club, red.) terug te halen”, aldus de Monegasken. Die wordt volgens L’Equipe opnieuw geciteerd bij de club. “De club bevestigt opnieuw haar steun aan het managementteam rond algemeen directeur Ben Lambrecht en sportief directeur Paul Mitchell”, zo klonk het. Onze landgenoot Ben Lambrecht is sinds vorige maand CEO van de club uit het prinsdom.

Ook de trainersstaf en de spelers kunnen met een gerust hart verder. “De club heeft het volste vertrouwen in coach Philippe Clement en de spelersgroep voor de tweede seizoenshelft”, eindigde Monaco haar bericht.

Monaco staat na negentien speeldagen op de vierde plaats in de Ligue 1, met 37 punten. De top twee in Frankrijk, momenteel PSG (47 ptn) en revelatie Lens (44 ptn), plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League van volgend seizoen. Nummer drie, momenteel Marseille (42 ptn), moet voorrondes voor het kampioenenbal afwerken. De nummer vier is zeker van de groepsfase in de Europa League.

De vroege bekeruitschakeling, begin januari tegen tweedeklasser Rodez (2-2, 4-5 na pen.), zorgde voor veel kritiek in het prinsdom. In de Europa League slaagden Clement en co erin te overwinteren. Afgelopen zomer glipte Champions League-voetbal hen in de voorronde tegen PSV door de vingers.