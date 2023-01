Regering van India weigert rechter te benoemen die openlijk homo is

De Indiase regering heeft geweigerd een ervaren advocaat tot rechter te benoemen omdat hij homoseksueel is en een buitenlandse partner heeft, zo heeft het Hooggerechtshof van het land bekendgemaakt.

India haalde seksuele betrekkingen tussen mensen van hetzelfde geslacht pas in 1988 uit het strafrecht en het verzet tegen rechten voor homo’s blijft wijdverspreid in het erg religieuze en behoudsgezinde land met 1,4 miljard inwoners. De houding tegenover homoseksualiteit is wat minder hard geworden bij de stedelijke middenklasse van India, maar velen riskeren nog steeds door hun familie, collega’s en vrienden verstoten te worden als ze voor hun geaardheid uitkomen.

In november droegen de voorzitter en leden van het Hooggerechtshof de openlijk homoseksuele Saurabh Kirpal voor de post van rechter bij het Delhi High Court voor. Maar de regering verwierp zijn kandidatuur, zeggend dat de inlichtingendiensten en het ministerie van Justitie ertegen gekant waren wegens zijn seksuele geaardheid en zijn “intieme relatie” met een Zwitserse onderdaan, zo staat in een mededeling die het Hooggerechtshof op de website van het hof zette.

Kripal werd benoemd vanwege zijn verdiensten, voerden de rechters aan. Ze juichten zijn transparantie over zijn seksuele geaardheid toe en zeiden dat de verwerping van zijn kandidatuur een schending was van de “rechten die door de grondwet erkend” zijn.