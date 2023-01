Duitsers nemen derde lng-terminal in gebruik en worden zo nog minder afhankelijk van Rusland

Duitsland heeft vrijdag een derde lng-terminal ingehuldigd. In sneltempo schakelen de Duitsers over op vloeibaar gemaakt aardgas of lng, om zo af te raken van Russisch pijpleidinggas.

De drijvende lng-terminal kwam vrijdag aan in de Noord-Duitse haven Brunsbüttel. De installatie zal lng ontvangen en dat omzetten in aardgas, dat vervolgens in het Duitse aardgasnet wordt gepompt. Het is al de derde drijvende terminal die de Duitsers in korte tijd openen. Ook in Wilhelmshaven en Lubmin werden al soortgelijke installaties aangelegd.

Voor de Russische inval in Oekraïne was Duitsland voor 55 procent afhankelijk van Russisch gas, dat via pijpleidingen het land binnenkwam. Om dat gas te vervangen zet het land massaal in op vloeibaar gemaakt aardgas, dat met schepen wordt aangevoerd. Nog vier bijkomende terminals worden aangelegd.

Niet iedereen in Duitsland is gelukkig met de aanvoer van voeibaar gemaakt aardgas. Milieuorganisaties wijzen op een mogelijke overcapaciteit en vrezen dat de installaties een rem vormen op de Duitse klimaatambities.