Update over verdwenen acteur Julian Sands: zijn gsm werkte nog tot zondag

De zoektocht naar de verdwenen A room with a view-acteur Julian Sands (65) is nog niet voorbij. Maar ondertussen kreeg zijn familie wel hoopgevende informatie.

De acteur vertrok vorige week op wandeltocht in de bergen. Hij trachtte de Mount Baldy in de San Gabriel Mountains te beklimmen. Sinds vorige week vrijdag werd van de acteur niets meer vernomen.

Nu blijkt dat er op zondag nog altijd gsm-signalen van hem werden opgevangen, en die wijzen aan dat de acteur zich nog aan het voortbewegen was. Daarna viel de verbinding weg, wellicht omdat de batterij leeg was. Doordat het gebied erg onherbergzaam is, kon de provider geen extra bereik realiseren om Sands op het spoor te komen.

LEES OOK. Britse acteur Julian Sands al zes dagen vermist

Ondertussen is het gebied waar het laatste signaal werd opgevangen doorzocht door de politie, maar voorlopig zonder resultaat. Omdat er in het gebied lawinegevaar bestaat, kan men niet vaak met helikopters de lucht in. Bovendien is het weer er erg slecht.

De kinderen van de acteur zijn ook in het gebied aanwezig. Zij hebben allen stukken van de wandeling afgelegd, maar moesten door de sneeuw en de wind ook onverrichter zake terugkeren.