Christoff zingt mee op single van ‘Blind getrouwd’-kandidaat na verloren weddenschap

Ik heb 3 haren op m’n borst, ik ben een beer, zo gaat de single van Blind getrouwd-kandidaat Joren Dumont heten. Hij krijgt daarbij de hulp van zijn broer Sieger, met wie hij al enkele jaren het dj-duo Die Dumonts vormt. Ook goede vriend Jan, die op zijn huwelijk zijn getuige was, doet mee.

Maar vooral opmerkelijk is de bijdrage van charmezanger Christoff, een van Jorens beste vrienden, die hiermee een verloren weddenschap inlost. “Joren is mij al jaren aan het terroriseren met dat liedje. Het maakt niet uit waar we zijn, maar als hij de kans ziet, zingt hij voluit Ik heb 3 haren op m’n borst, ik ben een beer!’, zegt Christoff lachend.

“Omdat Joren een nogal vlotte kerel is, had ik met hem gewed dat hij zijn eerste huwelijksnacht in Blind getrouwd met zijn nieuwe vrouw ging consumeren. Hij was ervan overtuigd: Neen, ik doe dat niet. Ik hou mijn manieren! Zo is het ook gelopen en bijgevolg stond ik met hem, zijn broer Sieger en kameraad Jan onlangs in een professionele opnamestudio waar we het liedje hebben ingezongen.”

Of Joren een goede zanger is? “Laten we zeggen dat hij veel gaven heeft meegekregen van Onze-Lieve-Heer, maar zingen?”, zegt Christoff met een lach. “Gelukkig zaten we in een moderne studio, waar ze met al die knopjes tegenwoordig heel veel kunnen regelen, zodat het goed klinkt”, vult Joren aan. Joren laat nog weten dat het Berenlied perfect kan meegezongen worden in feesttenten, op het voetbal, tijdens carnaval of het veldrijden, bij de après-ski of in de MOOSE Bar. “De mensen die het al gehoord hebben, gingen er spontaan van glimlachen. Dat is ook ons opzet.”