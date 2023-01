Sven Dhoest sluit niet uit dat topper tegen leider Patro zijn laatste in Knokse dienst wordt: “Luisteren naar mijn lichaam”

FC Knokke heeft de smaak van de overwinning weer te pakken. De kustploeg won vorig weekend verdiend met 0-1 tegen de Young Reds van Antwerp. Doelman Sven Dhoest en zijn ploegmaats halen zo zes op zes in 2023 en dit weekend komt leider Patro Eisden op bezoek.

De nul is heilig

Wie Sven Dhoest wat volgt op sociale media, kent zijn slagzin. Elke week gaat hij onder de lat staan met als grootste doel zijn netten schoon te houden. Vorige zondag op het Lisp tegen de Young Reds boekte hij de zesde clean sheet van het seizoen. Knokke won toen oververdiend, maar moest tot de 82ste minuut wachten op het openingsdoelpunt van Din Sula, die ook geel pakte en zo geschorst is voor het duel met zijn ex-ploeg Patro Eisden. Vorig seizoen was Sula nog een paar maanden actief voor Patro tot hij geblesseerd uitviel. Yves Van Borm moet dus noodgedwongen wijzigen, maar de sterke bank laat veel mogelijkheden. Met 6 op 6 na de winterstop droomt Knokke ook heimelijk van een stunt tegen Patro.

“Het typeert onze ploeg dat we geduldig opzoek gaan naar een doelpunt en dat we erin blijven geloven”, vindt Dhoest. De Bruggeling is overdag nog steeds te vinden in het bekende café Den Comptoir in Sint-Andries, dat hij samen met zijn ouders uitbaat .Maar in de vrije uurtjes is het nog altijd voetbal troef. Wie Dhoest een beetje kent, weet dat hij een goede kijk op het spelletje heeft. “Ook verdedigend stonden we tegen Antwerp weer perfect. We gaven niets weg en ons centrale duo Van Raefelghem-Bailly vond elkaar zeer vlot. Dit is ook het bewijs dat iedereen vroeg of laat belangrijk is voor deze groep. Dat zal zondag niet anders zijn, want de match tegen Patro is al sinds de winterstop ons doel. We wisten op voorhand dat we met twee zeges met het volste vertrouwen naar die match konden trekken.”

Stijn Stijnen

De match tegen Patro staat dus al weken met stip genoteerd bij FC Knokke. Zo komt ook de enige echte Limburgse Loredana langs om na de wedstrijd op te treden. “Ondanks de grote afstand tussen beide teams is het voor iedereen wel een beetje een speciale match”, aldus een lachende Dhoest. “Met Justin Verlinden en Niels Verburgh speelde ik nog samen in Knokke, maar ook Sam Valcke ken ik en met coach Stijn Stijnen trainde ik nog een halfjaar samen bij Club Brugge. Ik zag dat hij ook aanwezig was tegen Antwerp en af en toe sturen we elkaar wel eens een berichtje. Het is steeds een leuk weerzien met hem. Voor Din Sula zal dat niet anders zijn. Voor onze topscorer willen we als groep ook iets speciaals doen omdat hij er dus door zijn schorsing niet kan bij zijn. We gaan er alles aan doen om voor hem te winnen.”

Kniepijn

Sven Dhoest (28) zal de geschiedenis ingaan als de doelman die als 17-jarige zijn debuut maakte als invaller tijdens Club Brugge - Anderlecht in 2011 en meteen een strafschop van Kljestan stopte. Plots kende iedereen hem en nu nog wordt hij er vaak op aangesproken. Dhoest leek een grote carrière tegemoet te gaan, maar verschillende blessures, voornamelijk aan de knie, speelden hem parten. En die pijn steekt weer hevig op. “Ik speel wekelijks met verschillende pijnstillers en ik moet elke maand bij de sportdokter langs om te evalueren hoe we mijn knie fit kunnen houden. Na het seizoen moet ik weer geopereerd worden en ik voel dat mijn lichaam tegenspartelt. Mijn contract loopt af, maar er is nog een optie. Ik moet eens alles op een rijtje zetten, want er is ook de zaak, mijn vriendin en mijn twee dochtertjes die vragen waarom papa altijd weg is. Ik doe het nog graag, maar misschien moet ik luisteren naar mijn lichaam en op een lager niveau gaan spelen. Samen met mijn familie en de mensen van de club wil ik de komende tijd uitzoeken wat nu het beste is.”