Ernstig ongeval met strooiwagen veroorzaakt hinder op E313 in Ranst: bestuurder in levensgevaar

Op de E313 richting Antwerpen is vrijdagmiddag een strooiwagen geslipt en over de vangrails beland. De bestuurder zat gekneld en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Door het incident zijn er slechts twee rijstroken beschikbaar, wat zorgt voor een snel aangroeiende file met lange wachttijden.

Het ongeval gebeurde rond 13.45 op de E313 richting Antwerpen, ter hoogte van Ranst. “Een strooiwagen die de pech/busstrook sneeuwvrij aan het maken was is daar geslipt en tegen de vangrails gereden”, vertelt Lien Klewais van de federale politie. “Het voertuig is uiteindelijk op de zijkant terechtgekomen, over de vangrails.”

De bestuurder zat gekneld in de wagen. Brandweer Zone Rand, posten Zandhoven en Ranst kwamen ter plaatse om de chauffeur te bevrijden. “Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht”, bevestigt Klewais.

Door het incident zijn de pechstrook en rechterrijstrook versperd, wat maakt dat er slechts twee rijstroken beschikbaar zijn. “Het takelen van de wagen zal veel tijd in beslag nemen. De vangrails zijn zwaar beschadigd en ook het zout zal moeten worden opgeruimd”, zegt de politie. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor een snel aangroeiende file met lange wachttijden en vraagt de omgeving te vermijden.

