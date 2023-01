Nog geen Leopard-tanks, wel al een hoop andere wapens: deze bijkomende steun hebben bondgenoten Oekraïne aangekondigd

Worden er Leopard-tanks gegeven aan Oekraïne of niet? Dat blijft ook na het overleg tussen de bondgenoten van Oekraïne, dat vrijdagmiddag plaatsvond in de Duitse luchtmachtbasis Ramstein, de vraag. Een beslissing kwam er niet uit de bus. Veel van de landen aan tafel hebben het overleg niet afgewacht en kondigden de voorbije dagen al bijkomende steun aan. Een overzicht.

Verenigde Staten

Al sinds het begin van de oorlog is de Verenigde Staten het land dat Oekraïne het meest militaire steun biedt. Ook nu kondigde het al een levering aan van voor 2,5 miljard dollar aan materieel. Washington levert 59 bijkomende Bradley-pantservoertuigen. Die komen boven op de 50 exemplaren die de Amerikanen op 6 januari al beloofd hadden. Daarnaast gaan er nog 90 Stryker-pantserwagens naar Oekraïne.

Voorts stuurt het Pentagon 350 militaire terreinwagens van het type M998 (”Humvee”), net als 53 mijnbestendige MRAP-transportvoertuigen. Kiev krijgt ook extra raketten voor de al geleverde NASAMS- en HIMARS-luchtafweersystemen, 8 Avenger-luchtafweersystemen en munitie.

Voorlopig zijn de Amerikanen nog niet bereid om zware tanks te leveren, zoals de krachtige Abrams. Het Pentagon benadrukte eerder al dat er zich bij de Abram-tanks problemen rond onderhoud, bevoorrading en opleidingen stellen. Ze worden aangedreven door gasturbines en niet door een klassieke verbrandingsmotor. Duits bondskanselier Olaf Scholz had woensdag in een telefoongesprek met Amerikaans president Joe Biden al laten weten dat Duitsland bereid is om tanks van het type Leopard 2 te leveren aan Oekraïne, als de VS met Abrams over de brug zouden komen. De jongste tijd is de druk op Berlijn verhoogd om tanks te leveren.

Denemarken

© EPA-EFE

Ook vanuit Denemarken komt bijkomende steun. Het land geeft alle negentien Caesar-artilleriesystemen waarover het beschikt. De Caesar wordt vervaardigd door de Franse groep Nexter. Het gaat om een vrachtwagen uitgerust met een kanon van het kaliber 155 mm. De projectielen kunnen tot veertig kilometer ver doel raken. “Dit is een zeer belangrijke en betekenisvolle bijdrage”, zo zei de Deense Defensieminister Jakob Elleman-Jensen in een persbericht.

Denemarken bestelde in 2017 vijftien systemen aan Nexter, en bestelde in 2019 er nog eens vier bij. Maar de levering liep vertraging op, waardoor slechts een deel van de bestelling al is aangekomen.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk gaat op zijn beurt zeshonderd extra Birmstone-raketten sturen, zo maakte de Britse Defensieminister Ben Wallace bekend. “Dit zal cruciaal zijn om Oekraïne te helpen het slagveld te domineren”, aldus de Brit. Zaterdag kondigde Londen ook al aan dat het als eerste westerse land tanks zal leveren aan Oekraïne.

Finland

400 miljoen euro aan militaire hulp is dan weer wat Finland naar Oekraïne stuurt. Dat is de grootste bijdrage die het land tot dusver al geleverd heeft tijdens de oorlog. Het gaat om artillerie en munitie, maar dus niet om de zware Leopard-tanks.

“Oekraïne blijft steun nodig hebben om zijn grondgebied te verdedigen”, verzekerde minister van Defensie Mikko Savola in een mededeling. Het ministerie gaf geen details over de aard van de militaire hulp, maar speciaal adviseur Miikka Pynnonen preciseerde dat geen Leopard-tanks van Duitse makelijk geleverd zouden worden. Het is de twaalfde schijf van Finse militaire hulp die naar Oekraïne gaat. De vorige schijven waren samen goed voor 190 miljoen euro.

Duitsland

De Duitse minister van Ontwikkelingssamenwerking Svenja Schulze beloofde Oekraïne donderdag 52 miljoen euro bijkomende hulp voor heropbouw tijdens een bezoek dat ze bracht aan Odessa, in het zuiden van het land. “We verkeren midden in een oorlog om Oekraïne opnieuw op te bouwen tot een vrij en onafhankelijk Oekraïne”, zei ze tijdens een tien uur durend bezoek aan de havenstad. Over militaire steun werd nog niets gezegd.

Canada

Vanuit Canada komen dan weer 200 gepantserde voertuigen naar Oekraïne. De schenking zou zo’n 90 miljoen Canadese dollar of 62 miljoen euro waard zijn. De belofte van defensieminister Anita Anand maakt deel uit van de 500 miljoen Canadese dollar (345 miljoen euro) aan extra militaire hulp voor Oekraïne die premier Justin Trudeau in november aankondigde.

© REUTERS

Het gaat om gepantserde voertuigen van het type ‘Senator’, gemaakt door de Canadese fabrikant Roshel, die dienen om militairen,gewonden of munitie te vervoeren en zijn slechts licht bewapend. Het zou wel eenvoudig zijn om er wapens op te monteren.

België

België wil extra antitank- en luchtafweergeschut leveren aan de Oekraïense strijdkrachten. Dat had minister van Defensie Ludivine Dedonder donderdag gezegd. Wat precies is nog niet duidelijk.

Zweden

Zweden gaat zijn Archer-artilleriesysteem, een moderne mobiele houwitser waar Kiev al maanden om vraagt, naar Oekraïne sturen. Daarnaast gaan er CV90-infanteriegevechtsvoertuigen en draagbare antitankraketten naar Oekraïne, zo meldde premier Ulf Kristersson. “Militaire steun is doorslaggevend”, zo klinkt het. “Het kan bepalen wie in de komende winter het initiatief neemt” aan het front in Oekraïne.

Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne heeft Zweden gebroken met het principe om geen wapens te leveren aan een land in oorlog.

Nederland

Na de Verenigde Staten en Duitsland wil ook Nederland een Patriot-luchtafweersysteem naar Oekraïne sturen. Met die Patriot-raket kunnen ballistische raketten, helikopters en vliegtuigen uit de lucht worden geschoten. Nederland beschikt sinds 1987 over het systeem. Vorig jaar werd nog een Nederlandse Patriot-eenheid ingezet in Slovakije, kort na de inval van Rusland in Oekraïne. Eerder zijn de wapensystemen ingezet in Israël en Turkije.

Oekraïne vraagt al langer om moderne luchtafweer. Rusland valt het land veelvuldig aan met raketten en drones, waarbij vaak het elektriciteitsnetwerk het doelwit is. Zaterdag trof een Russische raket nog een flat in Dnipro. Daarbij vielen volgens de laatste cijfers 44 doden. Twintig mensen worden nog vermist.

De Nederlandse Patriots zijn recent gemoderniseerd. Het is een ingewikkeld systeem en Oekraïense militairen zullen vermoedelijk maanden moeten worden getraind om het luchtverdedigingssysteem onder de knie te krijgen. Volgens Amerikaanse media begint de training van Oekraïners volgende week op een Amerikaanse legerbasis in Oklahoma.

Nederland maakt dit jaar 2,5 miljard euro vrij voor steun aan Oekraïne, dat bijna 11 maanden geleden werd aangevallen door Rusland. Het overgrote deel van de Nederlandse steun is bestemd voor militaire hulp. Eerder stuurde Nederland al onder meer pantserhouwitsers, luchtafweerraketten, pantservoertuigen, munitie en radarapparatuur naar Oekraïne.

Het Patriot-systeem wordt beschouwd als een geavanceerd luchtafweersysteem en moet Kiev in staat stellen om verschillende raketten en vliegtuigen neer te halen op een heel wat grotere afstand dan de voorheen geleverde systemen.

Tsjechië

Tsjechië belooft Oekraïne bijkomende steun, maar erg concreet is dat nog niet gemaakt. Het land belooft met de defensie-industrie samen te werken om grote munitie, houwitsers en tanks te kunnen leveren.

Estland

Vanuit Finland komen tientallen FH-70 en D-30-houwitsers naar Oekraïne, net als duizenden stuks munitie en honderden M2-tankwagens. In totaal gaat hem om 113 miljoen euro steun.

Letland

Tientallen draagbare Stinger-luchtafweerraketten zijn dan weer wat Letland belooft, net als twee M-17-helikopters, tientallen machinegeweren met munitie, verscheidene onbemande vliegtuigen en onderdelen voor de M109-houwitsers.

Litouwen

De belofte van de Litouwse regering: tientallen L-70 eenheden luchtafweergeschut met tienduizenden stuks munitie en twee Mi-8-helikopters. In totaal goed voor 85 miljoen euro.

Polen

Het zal van het overleg met Duitsland afhangen of Polen al dan niet 14 Leopard-tanks naar Oekraïne stuurt, met 1.000 stuks munitie erbij. Verder beloofde het al S-60-luchtafweergeschut met 70.000 stuks munitie.