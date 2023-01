Nederland verbiedt houden van honden met korte snuit

Het wordt in Nederland verboden om een huisdier te hebben dat aantoonbaar last heeft van een doorgefokt uiterlijk. Het gaat bijvoorbeeld om honden met een korte snuit, zoals de mopshond en de Franse bulldog, of katten met platte oren.

De Nederlandse minister van Landbouw en Natuur, Piet Adema, kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij met een lijst komt met kenmerken waar de dieren last van kunnen hebben. Die worden dan verder aan banden gelegd.

Aanvankelijk gaat het alleen om honden die bijvoorbeeld een korte snuit hebben en “happend naar adem door het leven gaan” en katten, bijvoorbeeld met vouwoortjes. “Ik wil hier glashelder over zijn - als minister maar ook als mens: ik vind dit niet kunnen. We maken onschuldige dieren het leven zuur, puur omdat we het ‘mooi’ en ‘schattig’ vinden”, schrijft de minister.

Houden tot overlijden

De lijst met dieren wordt in de loop van de tijd verder uitgebreid. Wel erkent de minister dat het objectief vaststellen dat dieren lijden “ontzettend complex” is en dat het tijd zal kosten om zo’n verbod goed te laten functioneren. Mensen die nu een huisdier hebben met zulke kenmerken, mogen hun dier hoe dan ook gewoon houden tot het overlijdt.

In afwachting van het houdverbod wil Adema ook een verbod om de dieren te vertonen, bijvoorbeeld in reclames of op sociale media. Dat zou mensen namelijk aanmoedigen om zelf ook zo’n huisdier te nemen. De fok van dieren met eigenschappen waar ze last van kunnen hebben, is in Nederland al verboden. Wel kunnen ze nog uit het buitenland gehaald worden.

In een reactie zegt de Nederlandse Koninklijke Hondenbescherming bijzonder blij te zijn met de plannen: “Kortsnuitige hondenrassen - zoals de mopshond en Franse bulldog - zijn zo gefokt dat de meeste honden van dit type levenslang lijden onder tal van fysieke en erfelijke aandoeningen. Mensen vinden ze vaak schattig, omdat ze bijvoorbeeld snurken, maar eigenlijk zijn ze stikbenauwd. Hun baasjes zijn vaak slecht geïnformeerd en krijgen daardoor onverwachts te maken met hoge rekeningen voor medische behandelingen”, zegt directeur Daphne Groenendijk.