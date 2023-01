STVV heeft tweede winteraanwinst beet: Kanaries huren oude bekende Taichi Hara van Alaves

Na Rocco Reitz heeft Sint-Truiden haar tweede winteraanwinst beet. Taichi Hara komt op huurbasis over van Alaves, de huidige nummer vijf in de Spaanse tweede klasse. De 23-jarige Japanner, die ook vorig seizoen uitgeleend werd aan STVV, is geland in Sint-Truiden en in afwachting van zijn visum.

Na het vertrek van Christian Brüls en Ameen Al-Dakhil tijdens deze mercato besefte het clubbestuur van STVV dat er nood was aan versterking. Met het aantrekken van Rocco Reitz en Taichi Hara spelen de Japanse bazen nu kort op de bal. Reitz landde vorige week al in Sint-Truiden en mocht donderdag tegen Club Brugge al invallen. Weldra mag ook Taichi Hara zich opmaken om opnieuw het shirt van STVV te dragen.

De boomlange Japanse aanvaller kende een succesvolle passage in Sint-Truiden toen hij vorig seizoen ook al werd uitgeleend door Deportivo Alaves. Toen kwam hij aan acht doelpunten en drie assists in 28 competitiewedstrijden. Vooral zijn gestalte -Hara meet 1m93- is een troef in de spelerskern van Bernd Hollerbach, die het in zijn aanval vooralsnog zonder targetspits moest stellen.

Na zijn terugkeer naar Spanje vorige zomer kende Hara een weinig productieve heenronde bij Alaves. Hij moest tevreden zijn met een rol als invaller en kwam slechts aan één doelpunt in 15 optredens in La Liga 2. STVV huurt de aanvaller tot het einde van het seizoen, weliswaar zonder aankoopoptie. Gezien het contract van Hara bij Alaves deze zomer afloopt, kan STVV dan mogelijks in juni een nieuwe poging ondernemen om hem transfervrij binnen te halen.