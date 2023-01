Brian Riemer schept duidelijkheid over vertrek Fabio Silva bij Anderlecht: “Dat ik ruzie heb met hem, is een totale leugen”

Fabio Silva staat op vertrekken bij Anderlecht, meer dan waarschijnlijk naar PSV. Coach Brian Riemer gaf op zijn wekelijkse persbabbel meer uitleg bij alles wat er de voorbije dagen is gebeurd met de Portugese spits. “Ik heb geen slecht woord over hem te zeggen, maar het is zijn beslissing om te vertrekken.”

Riemer was blij dat hij de kwestie Silva op zijn bord kreeg. “Een goeie vraag”, zei hij meteen. “Ik wil daar volledige transparantie over. We werken aan zijn vertrek en hij heeft ondertussen een paar dagen vrij. Momenteel is er niks afgerond, dus ik weet niet wanneer hij zal vertrekken, maar hij zit niet in de kern voor zondag.”

Dat Silva niet meer welkom is omdat zijn attitude te wensen overlaat, ontkent Riemer. “Er niks gebeurd tussen ons”, benadrukt hij. “We hebben gisterenavond nog twintig minuten gebeld. Hij heeft niks verkeerd gedaan. Ik las een artikel dat er ruzie was tussen ons. Dat is een totale leugen. Het is zijn beslissing om te vertrekken. Het is absoluut niet zo dat Anderlecht, of ik persoonlijk, hem niet meer wil. Het gaat om zijn persoonlijke ambities. Wat de concrete reden is voor zijn vertrek, moet je aan hem vragen. Hij was hier wel graag en ik denk ook dat hij bij ons voetbal paste.”

Hier en daar klinkt het dat Silva geen teamplayer is. “Ik heb alleen maar aangenaam met hem samengewerkt en heb geen slecht woord over Fabio te zeggen”, onderstreept Riemer nog eens. Is het probleem van huurlingen toch niet dat ze geen betrokkenheid voelen bij de club? “Het gaat ook om persoonlijkheden”, nuanceert de Anderlecht-coach. “Maar een huurspeler zal altijd meer op de korte termijn gefocust zijn dan pakweg Anders Dreyer, die voor meer dan vier jaar tekende. Ik heb spelers nodig met een hart voor Anderlecht.”

Schouder aan schouder

Dat hart voor Anderlecht, de collectieve strijdlust, begint stilaan het stokpaardje van Riemer te worden. “Deze morgen heb ik tegen de groep gezegd dat ik spelers wil die schouder aan schouder staan”, klinkt het. “Spelers die willen bloeden voor Anderelcht, in goede en slechte tijden. Na elke wedstrijd moeten we alles gegeven hebben.” En dat zijn ploeg daartoe bereid is, gelooft de Deen wel. “Op training zie ik een ploeg die nog altijd energie uitstraalt. Je mag 24 uur ontgoocheld zijn, maar daarna moet je verder.”

Over de heikele situatie in het klassement wil Riemer het niet te veel hebben. “Ik weet dat jullie schrijven dat wij in een gigantische crisis zitten, maar voor ons is dat niet zo”, zegt hij. “Wij zijn alleen met de volgende wedstrijd bezig. De eerstkomende wedstrijd is voor ons altijd de belangrijkste van het seizoen. Wij kunnen niet de hele tijd over crisis praten. We staan op vijf punten van degradatie. Dat is een feit. Maar er zijn nog dertien wedstrijden, telkens drie punten om te winnen. Wij moeten bezig zijn met wedstrijd na wedstrijd proberen winnen, niet met punten tellen. Om die reden is het ook zinloos om ons af te vragen of we de play-offs nog kunnen halen.”

Raman “ongelofelijk goed”

Zijn overstap naar Anderlecht heeft Riemer zich nog niet beklaagd. “Ik ben hier extreem gelukkig”, weet hij te vertellen. “Ik heb tien jaar voor FC Kopenhagen gewerkt, waar dezelfde verwachtingen zijn als hier, maar we moeten gefocust blijven op de volgende wedstrijd.” Dat laatste geldt ook voor Benito Raman, die woensdag Silva verving. “Ik wil hem prijzen. Na zo’n lange afwezigheid deed hij het ongelofelijk goed. Hij heeft maar 65 minuten gespeeld, dus hij is zeker klaar om zondag weer te spelen.”

Anderlecht lijkt wel wat lengte en spierkracht te ontbreken. “Ik denk dat we al getoond hebben dat wij kunnen vechten”, countert Riemer. “Maar Jesper Fredberg, de scouts en ikzelf zijn natuurlijk nog op zoek naar directe versterking. Hopelijk hebben we op het einde van deze maand een evenwichtige kern, maar we zoeken niet specifiek op lengte.” Over Thomas Henry wilde hij niks lossen. “Ik ga niet op transfergeruchten reageren, want dat is een fulltime job, maar het is duidelijk dat we een extra spits kunnen gebruiken. En we zoeken op nog meer posities naar nieuwe krachten”, besloot Riemer.

Duranville is zondag op Seraing nog altijd niet inzetbaar.