Vijf wedstrijden die u niet mag missen dit weekend: mogelijk debuut Trossard, De Klassieker mét fans en terugkeer van de Bundeslisga

In België is er alleen Antwerp-Standard als topaffiche van het komende voetbalweekend, in het buitenland staan er meer toppers op het menu. Deze keer liggen ze zelfs mooi verspreid over de drie dagen, zodat u niets hoeft te missen. Wij zetten vijf buitenlandse wedstrijden om naar uit te kijken op een rijtje.

Die Bundesliga ist zurück!

Elders in Europa was er van winterstop geen sprake, maar de Duitsers namen wel hun pauze na het WK. Na meer dan twee maanden is de Bundesliga vanaf vrijdagavond eindelijk terug. En we krijgen meteen een topaffiche voorgeschoteld met RB Leipzig tegen de sterren van Bayern München. De nummer drie in het klassement tegen de leider. Bij winst kan Leipzig tot op drie punten van Der Rekordmeister naderen. En dan wordt het nog een lange strijd om de titel. Bij Bayern kan Daley Blind – de Nederlandse verdediger die ook naar Antwerp kon – zijn officieel debuut maken.

RB Leipzig-Bayern München, vrijdag om 20.30 uur

Daley Blind maakte zijn eerste minuten voor Bayern vorige week al in een oefenmatch tegen RB Salzburg. — © @FCBayern_World

Topper in de buik van de Premier League

Ze mogen dan wel pas negende en tiende staan, een wedstrijd tussen Liverpool en Chelsea blijft een topper. The Reds en The Blues tellen allebei 28 punten en moeten dringend opschuiven als ze zich nog willen kwalificeren voor Europees voetbal. Tottenham, het nummer vijf dat recht heeft op een Europa League-ticket, telt amper vijf punten meer. Maar de achterstand op Newcastle, het nummer vier dat recht heeft op een Champions League-ticket, bedraagt wel al tien punten. Werk aan de winkel, dus. Zaterdag verliezen is voor beide ploegen geen optie.

Liverpool-Chelsea, zaterdag om 13.30 uur

Vorig jaar won Liverpool de FA Cup tegen Chelsea. — © ISOPIX

De Klassieker na vier jaar nog eens mét fans

Ook in Nederland is het uitkijken naar een echte topper: De Klassieker Feyenoord-Ajax. Voor het eerst sinds 2019 in een volle Kuip, maar nog steeds (al sinds 2009) zonder bezoekende fans. Toch zijn de ordediensten al weken bezig met de veiligheid. Eind 2021 werd de spelersbus van Ajax nog bekogeld met vuurwerk door Rotterdamse hooligans. Zondag zullen er overal netten tussen het veld en de tribunes hangen, vooral om de spelers te beschermen. Voor Steven Berghuis, die in de zomer van 2021 de gevoelige overstap van Rotterdam naar Amsterdam maakte, een enorme geruststelling. Al zal hij wel constant uitgefloten worden.

En dan is er uiteraard het sportieve belang: Feyenoord staat aan de leiding met vijf punten voorsprong op Ajax, waar het eigenlijk al het hele seizoen rommelt. Bij verlies wordt de druk op de fel bekritiseerde coach Alfred Schreuder (ex-Club Brugge) stilaan onhoudbaar.

Feyenoord-Ajax, zondag om 14.30 uur

De laatste Klassieker in een volle Kuip, op 27 januari 2019, eindigde op 6-2 voor Feyenoord. — © EPA-EFE

Kan Trossard al debuteren?

En nog een topper in Engeland, mogelijk met het debuut van een Rode Duivel. Volgens buitenlandse bronnen zou Leandro Trossard (net) op tijd ingeschreven zijn bij Arsenal om zondag al te debuteren in de topper tegen Manchester United. Trossard kon bij Brighton niet meer door één deur met de coach en vond een droomoplossing in Londen. Kan de Limburger ook bij een topclub meedraaien? We kijken ernaar uit. Of Trossard nu zondag al debuteert of niet, een wedstrijd tussen Arsenal en Manchester United – de nummer één tegen de nummer drie in de Premier League – is altijd de moeite waard.

Arsenal-Manchester United, zondag om 17.30 uur

Trossard scoorde dit seizoen al tegen topclubs als Liverpool (3x), Manchester City en Chelsea. — © REUTERS

Doelpuntenfestijn in Italië?

En tot slot om het weekend af te sluiten: een mooie affiche in Italië. Juventus is na een desastreuze competitiestart toch opgeklommen naar de derde plaats, al ging de Oude Dame vorige week wel met de billen bloot op het veld van Napoli (5-1). Atalanta is pas zesde, maar volgt op amper drie punten van Juve en is uitstekend in vorm. Vorige week won Atalanta nog met 8-2 van Salernitana in de competitie, donderdag wonnen ze met 5-2 van Spezia in de beker. Doelpunten verzekerd?

Juventus-Atalanta, zondag om 20.45 uur