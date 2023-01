Hein Vanhaezebrouck heeft bij AA Gent duidelijke boodschap voor Hugo Cuypers: “Hij moet geen andere voetballer willen worden”

Nee, Hein Vanhaezebrouck was niet bepaald in de wolken met de prestatie van zijn spits die dit seizoen nochtans al regelmatig de weg naar het doel vond. Tegen de Carolo’s kreeg hij een licht gewijzigde opdracht mee maar dat relativeert Vanhaezebrouck: “Hugo moest defensief iets meer afzakken tot bij Ilaimaharitra, maar offensief moest hij gewoon tien minuten verder opschuiven. Dus dat was niet zo anders dan normaal.”

“Tegen Kortrijk speelde hij ook een periode zo en liep het best aardig en kon hij vanuit die omschakeling zelfs scoren. Zijn prestatie was gewoon veel minder. Het waren vooral de twee jongeren die de inspanningen leverde, dat zijn we van Hugo niet gewoon. Alhoewel, de laatste tijd is het een pak minder. In het begin van het seizoen leverde hij veel energie. Hij blijft zijn doelpunten scoren maar we zullen het toch met hem er eens over hebben.”

“Hugo analyseert veel, te veel?”

Dat gesprek zal alvast gaan over enkele belangrijke onderdelen van Cuypers’ opdrachten: “Soms vergeet hij enkele dingen die belangrijk zijn voor het team, zoals druk zetten en bewegen. Hij moet meer initiatief nemen, calls doen. Dat zijn net zijn sterke punten. Hij moet geen andere voetballer willen worden, dan riskeer je vanalles te verliezen. Als je teveel wil veranderen, word je misschien een mindere voetballer.”

“Je moet spelen vanuit je kwaliteiten. Soms kun je iets toevoegen maar niet denken dat je plots alles moet omtunen. Dan loopt het misschien fout. Hugo analyseert veel. Dat zegden de mensen bij Mechelen ook. Te veel? Je mag veel analyseren maar je moet de essentie van de zaak blijven zien. Je moet de goede elementen nog proberen te verbeteren, dan maak je progressie. Milicevic zit vaak met hem samen maar Hugo is niet de simpelste man om hem dat te laten inzien.”

© Isosport

Daarom wil Vanhaezebrouck nu nog eens zelf met zijn aanvaller in gesprek gaan, al beseft hij dat dit geen makkelijke babbel wordt. De Luikenaar staat dan ook bekend als een tikje koppig: “Hij knikt wel maar zoals al Zelenski zei: 30 keer dankuwel zeggen, nee, er moet iets gebeuren. We zijn absoluut tevreden over Hugo, zonder hem stonden we heel wat lager. We zijn heel blij dat hij er is, maar hij moet zijn goede kwaliteiten blijven laten zien. Die zijn veel te belangrijk voor het team.”

“Hij blijft de voorkeur genieten. Dat wil ook zeggen dat we er vertrouwen in hebben”, laat Vanhaezebrouck er geen twijfel over bestaan.

Het belang van Cuypers voor dit AA Gent is dan ook onomstotelijk bewezen. Met vijftien goals staat Cuypers dit seizoen qua doelpuntenproductie op eenzame hoogte in de Gentse kleedkamer. “Soms start hij eens op de bank omdat we veel matchen hebben. Dat zal allicht nog wel gebeuren maar we blijven in hem geloven”, eindigde Vanhaezebrouck toch op een positieve noot.