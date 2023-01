Trein naar luchthaven wordt wéér duurder

De Diabolo-toeslag, de extra toeslag die je moet betalen op een trein met bestemming Brussels Airport, gaat omhoog.

Vanaf 1 februari kost die 6,40 euro in plaats van 6,20 euro. De prijsstijging komt er op vraag van de nv Northern Diabolo, de private uitbater van de spoorwegtunnel richting de luchthaven van Zaventem. Reden is dat de verwachte passagiersaantallen niet zijn gehaald. “Krachtens de Diabolowet van 2007 heeft Northern Diabolo het recht om bij een aanzienlijke daling van het aantal reizigers een verhoging van de Diabolo-toeslag te vragen”, aldus minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). De regering De Croo gaat nu op die vraag in. Het Koninklijk Besluit verscheen vrijdag in het Staatsblad.

De prijsverhoging - niet meteen een stimulans om het aantal reizigers opnieuw te laten stijgen – zet meteen kwaad bloed.

PVDA-Kamerlid Maria Vindevoghel - die de Diabolo-toeslag als een “boete” voor de reiziger omschrijft – begrijpt niet dat een Ecolo-minister akkoord gaat met een prijsverhoging. “Uw partij pleitte immers al meermaals voor de afschaffing ervan”, aldus Vindevoghel in De Kamer. (wer)