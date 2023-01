Strasbourg biedt Club Brugge oplossing, Sobol na 3,5 jaar en drie titels op weg richting uitgang

De 27-jarige linksback is door de komst van Bjorn Meijer al een tijdje uit beeld bij blauw-zwart - de laatste zes wedstrijden speelde hij geen minuut - en aast dus op een transfer. Met Strasbourg heeft hij ook een club gevonden. De Franse eersteklasser, momenteel zestiende in de Ligue 1, toont al een tijdje interesse in de Oekraïner en is momenteel in onderhandeling met Club over een definitieve transfer. Mocht het tot een deal komen dan klokt Sobol in Brugge af op 124 duels waarin hij vier keer scoorde. Hij won ook drie titels. (dvd, mah)