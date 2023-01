Weet jij wie Emmanuel is? Drie vrienden lanceren oproep op Tiktok — © Tiktok

Waar is Emmanuel? Het is geen traditioneel opsporingsbericht, maar wel een oproep op Tiktok. Daar zijn drie Australische vrienden op zoek naar de man waarmee ze in 2000 samen door Israël reisden. De oproep wordt veelvuldig gedeeld en de originele video werd al 2 miljoen keer bekeken. Heel wat mensen willen weten hoe het nu met Emmanuel gaat.