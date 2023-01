Parket opent onderzoek naar fiscale inbreuken na uitspraken van Megan uit ‘Temptation Island’

Er is een onderzoek geopend naar de fiscale inbreuken van Megan Desaever, dat heeft het parket vrijdagnamiddag zelf laten weten. Megan, die deelnam aan Temptation Island in 2018, vertelde in een Youtubevideo dat ze geen belastingen betaald op wat ze via haar Only Fans-account verdient.

“Het parket kan bevestigen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar vermeende fiscale inbreuken door Megan Desaever”, bevestigt het parket.

De 22-jarige vrouw gaf afgelopen week een interview voor het Youtubekanaal Rumag. In dat interview gaf ze toe dat ze geen belastingen betaalt op wat ze via Only Fans verdient. “Als je je belastingen correct aangeeft, is de helft weg. Dat vind ik gewoon oneerlijk. Ik was sowieso al van plan om naar Dubai te verhuizen, omdat mijn broer daar al zit, en daar is het gewoon belastingvrij”, klonk het toen.

LEES OOK. Uitspraak van ‘Temptation’-kandidate zal fiscus niet ontgaan zijn: “Ik vrees dat ze onaangenaam telefoontje krijgt” (+)