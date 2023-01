Essevee-sluitstuk Sammy Bossut denkt nog niet aan zijn voetbalpensioen: “Ik wil doorgaan tot mijn veertigste”

Op bezoek bij Anderlecht ontpopte Sammy Bossut zich tot matchwinnaar voor Zulte Waregem. De 37-jarige doelman blaakt opnieuw van zelfvertrouwen en bewijst dat hij allesbehalve op zijn retour is. “Ik ben in de eerste plaats nog altijd te veel een voetballer en ik kan het zeker nog aan om nog een jaar of twee verder te spelen.”

“Belangrijk zijn kan ook als je niet speelt”, relativeert Bossut zijn belang voor het team. “Je kunt ook zonder in de basis te staan gewoon op training en in de kleedkamer je verantwoordelijkheid opnemen naar de groep toe. Dat omzetten naar prestaties tijdens wedstrijden blijft natuurlijk altijd tof. Ik ben ervan overtuigd dat ik er nog altijd sta. De club gelooft ook nog in mij, maar op een bepaald moment heb je je leeftijd tegen en neemt men soms beslissingen waarbij je je moet neerleggen. Ook al ga je daar diep vanbinnen niet mee akkoord.”

Over zijn toekomst tast Bossut evenwel nog in het duister. Eind dit seizoen loopt zijn contract bij Essevee af, maar uitbollen bij een amateurclub blijkt alvast geen optie. “Ik ben niet de man om af te zakken naar lagere reeksen. Ik verkies toch het profvoetbal. Een andere rol? Ik ben in de eerste plaats nog altijd te veel een voetballer en ik kan het zeker nog aan om nog een jaar of twee verder te spelen. Ik wil volgend jaar dan ook zeker nog voortdoen.”

“Als het even kan bij Zulte Waregem. Als het hier stopt, zou me dat wel pijn doen”, aldus clubman Bossut, die voorlopig nog niet rond de tafel zat met het bestuur van Essevee. “Het moet wel allemaal kloppen. Ik zie wel wat de toekomst brengt. Ik zit al zeventien jaar in het vak en ken ondertussen wel een beetje de knepen van het vak. Ik wil doorgaan tot mijn 40. Ik voel me nog fit genoeg, maar ik bekijk het nu wel jaar per jaar.”

Ondertussen werkt Bossut onder een coach die jarenlang zijn ploegmakker was. Geen probleem zo blijkt. De aanpak van Leye bevalt de 37-jarige doelman wel: “Mbaye is heel open in zijn communicatie. We hebben eigenlijk ook gelijkaardige karakters. Toen de coach koos voor Louis, heeft hij daar ook eerlijk over gecommuniceerd. Weet je, ik heb gewoon een goede band met Mbaye. Hij is een ex-ploegmakker, maar ik vind hem ook oprecht een goede coach met een duidelijke visie.”

Mooi niveau

Toch heeft Bossut zich nooit neergelegd bij die beslissing van zijn trainer. “Dat was geen fijn moment. Ik ging er wel van uit dat dit niet het einde was voor mij als eerste doelman bij Zulte Waregem. De omstandigheden zaten gewoon niet mee, maar je bent ook afhankelijk van de jongens die voor jou staan. Tenslotte ga je toch mee in die spiraal. De laatste jaren hadden we als doelman bij Essevee wel vaker veel werk. Misschien waren er wat twijfels over mij, maar in Anderlecht bewees ik toch dat ik nog altijd een mooi niveau haal.”

“Ik leg mezelf nog altijd dezelfde druk op als tien jaar geleden”, spreekt de geboren winnaar in Bossut. “Misschien train ik nu nog wel harder dan vroeger. Ook met onze keeperstrainer ga ik nog altijd voluit. Die bekermatchen waren voor mij daarom ook wel belangrijk om mezelf te tonen. Ik moest toen trouwens ook genoeg werk opknappen. Zo moet je je tonen en bewijzen dat je klaar staat.”