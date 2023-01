Wedkantoren halen slag thuis, maar Van Quickenborne wil niet wijken: “Mijn maag keert om als ik dat lees”

De zowat 500 wedkantoren in ons land – denk aan Ladbrokes of Bingoal – zijn met succes naar de rechtbank gestapt tegen een wet die hen sinds oktober verplicht om al hun klanten te fotograferen, hun identiteitskaart te kopiëren en die gegevens 10 jaar lang bij te houden.

Volgens het vonnis van de rechtbank van Namen overtreedt de wet de privacyregels. De beroepsvereniging van wedkantoren (BVWK) zet daarnaast graag in de verf dat de rechtbank zich tevens stoorde aan het feit dat zulke strenge identificatieregels niet gelden voor sportweddenschappen via dagbladwinkels of voor wie producten van de Nationale Loterij koopt. Gelet op de uitspraak wil de sector de strenge identificatie van hun klanten nu liever vandaag dan morgen stopzetten.

Maar da’s buiten justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gerekend. Hij gaat in beroep tegen de uitspraak, zo liet hij vrijdag aan onze redactie weten. “Mijn maag keert om als ik lees dat de goklobby vreest dat ze geld zal verliezen, wanneer ze gokverslaafden moet weigeren uit haar wedkantoren.”

Van Quickenborne voerde de strenge toegangscontrole tot wedkantoren immers in om ervoor te zorgen dat mensen met zware speelschulden – die zichzelf op de zwarte lijst hebben laten zetten – niet langer via een wedkantoor toch nog kunnen blijven gokken. Het controlesysteem bestaat al veel langer voor casino’s, speelautomatenhallen en gokwebsites.

“Het cynisme van de sector verbaast me echter allang niet meer’, aldus nog Van Quickenborne. “Ze bestrijden al jaren systematisch elke beslissing die we nemen om kwetsbare mensen beter te beschermen. Maar ik zal niet dulden dat getroffen families en hulpverleners weer lijdzaam moeten toezien hoe kwetsbare gokverslaafden zich ruïneren in wedkantoren.”

LEES OOK: Kamer voert strijd tegen gokverslaving op: verboden te gokken onder de 21 jaar