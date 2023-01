Bewoonster schreeuwt onschuld uit na aanslag: “Ze gaan ons vermoorden als we de drugs niet teruggeven, maar ik heb niets gestolen”

Hoboken

De aanslag van donderdagnacht in de Praaglaan in Hoboken was gericht tegen een Turks koppel dat enkele maanden geleden nog werd opgepakt wegens vermoedelijke betrokkenheid bij cocaïnesmokkel in de haven van Antwerpen. Het koppel is inmiddels vrijgelaten, maar wordt nu al dagen bedreigd door de maffia. “Ze gaan me vermoorden als ik hun drugs niet teruggeef”, zegt de vrouw. “Maar ik heb niks met die drugs te maken.”