Meisje van veertien stapt uit het leven: “Ze vroeg aan de leerkracht om naar het toilet te gaan en verdween”

Het parket in Brussel onderzoekt de zelfmoord van een meisje van veertien. Dinsdag in de namiddag vroeg ze aan de leerkracht om naar het toilet te mogen. Een half uurtje later werd haar lichaam gevonden, zeshonderd meter verderop. “Een onbegrijpelijke zaak”, zegt de woordvoerder van de school.

De feiten speelden zich dinsdagnamiddag af in de Decrolyschool in Ukkel. Het meisje van veertien vroeg tijdens de les in de namiddag aan de leerkracht of ze naar het toilet mocht. “Tien minuten later was ze nog niet terug. De leerkracht en de leerlingen zijn haar gaan zoeken, op het terrein van de school”, zegt Marc Decroly, woordvoerder van de school en nazaat van de oprichter.

Het meisje was nergens te vinden. Haar lichaam werd zeshonderd meter verder geborgen aan het station van Diesdelle in Ukkel.

Geen pesterijen

“We begrijpen het niet”, aldus Marc Decroly. “Ze was een goede leerling en zat goed in haar vel, zo leek het ons. Niemand begrijpt dit. We zijn in shock”. Op het eerste gezicht zouden er geen pesterijen geweest zijn en waren er ook geen problemen thuis. “Iedereen is er kapot van. Onze leerlingen en leerkrachten krijgen professionele hulp nu”.

De politie is wel een onderzoek gestart om de beweegredenen van het meisje te weten te komen, zo bevestigt het parket in Brussel. “Er is inderdaad een opsporingsonderzoek gestart”, zegt de parketwoordvoerder Martin François, die niet meer kwijt wil. We vernamen dat de politie alle leerlingen van de klas zal ondervragen de komende dagen. “We zullen de politie geen strobreed in de weg leggen. Ze moeten hun onderzoek kunnen voeren zoals dat hoort”, aldus de woordvoerder van de school.

Aan het station hebben mensen bloemen neergelegd ter nagedachtenis.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be