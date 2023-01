Feyenoord maakt zich zorgen om de veiligheid, Ajax om het sportieve: nederlaag in De Klassieker mogelijk fataal voor Alfred Schreuder

Voor het eerst in vier jaar wordt De Klassieker nog eens in een vol stadion afgewerkt. De ordediensten zijn al weken bezig om de veiligheid in en rond De Kuip te handhaven, maar bij Ajax maken ze zich vooral zorgen om het sportieve. Verlies tegen Feyenoord kan fataal zijn voor coach Alfred Schreuder (ex-Club Brugge), terwijl het vertrek van clubicoon Daley Blind en zelfs dat van Marc Overmars nog blijft nazinderen. De Amsterdamse problemen op een rijtje.