Verliest Juventus negen punten in de competitie? Rode Duivels kunnen profiteren van creatief boekhouden bij Italiaanse topclub

Een Italiaanse voetbalaanklager wil Juventus dit seizoen negen punten aftrekken in de Serie A als straf voor vermeende financiële malversaties bij transfers. Als het hof de aanklager volgt, zouden de Belgen van Milan en Inter profiteren, want zij zijn met Juventus in volle strijd voor de Champions League-tickets achter competitieleider Napoli.

De voetbalaanklager vorderde de straf tijdens een hoorzitting vandaag over de manier waarop Juventus en een aantal andere clubs transfers inbrachten in hun boekhouding.

Volgens La Gazzetta dello Sport en andere Italiaanse media wil men Juventus straffen met negen punten aftrek in het lopende seizoen. Andere clubs zouden minder zwaar gestraft worden.

Voetbalaanklager Giuseppe Chine eiste ook zestien maanden schorsing voor voormalig Juventus-voorzitter Andrea Agnelli en twintig maanden voor Fabio Paratici, ex-sportdirecteur van de club. Paratici is nu algemeen directeur bij Tottenham Hotspur.

Pas na het verweer van de clubs zal het hof een uitspraak doen. Juventus ontkent dat het gesjoemeld heeft met de boekhouding en zegt dat hun boekhouding in overeenstemming was met wat gebruikelijk is in het voetbal.

De zaak draait rond mogelijk financieel gesjoemel bij transfers, creatief boekhouden zou je eufemistisch kunnen zeggen. De meerwaarde van speler die door een club wordt aangetrokken kan meteen in de boekhouding worden ingeschreven, terwijl het geld dat wordt uitgegeven over meerdere jaren kan worden gespreid. Daarvan zouden clubs gebruikgemaakt hebben om de waarde van de spelers in de balans kunstmatig en bewust te overschatten.

Juventus staat momenteel derde in de Serie A met 37 punten, één minder dan AC Milan en evenveel als Inter. Als Juvé negen punten zou worden afgetrokken, profiteren beide clubs dus. Bij Milan spelen vier Belgen, bij Inter één: Romelu Lukaku.