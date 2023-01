Vrijdagdrukte en moeilijke rijomstandigheden veroorzaken zware avondspits in Vlaanderen

Er is vrijdag een zware avondspits op de wegen in Vlaanderen. Er is de typische drukte voor een vrijdag, maar daar bovenop komen de moeilijke rijomstandigheden door het winterweer en een aantal ongevallen en incidenten die het verkeer in de war sturen. Dat is vernomen van Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

Op een bepaald moment stond er tot 280 kilometer file op de Vlaamse wegen. Dat is nu aan het het teruglopen, maar rond 18 uur was er nog altijd zowat 250 kilometer file. In de provincie Limburg is er sterk vertraagd tot zelfs stilstaand verkeer op de E314 en E313 door fikse sneeuwbuien. Omdat de wegdektemperaturen rond het vriespunt schommelen, blijft de sneeuw ook liggen. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt weggebruikers daar om traag te rijden en afstand te houden.

In de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant liggen de wegen er kletsnat bij en is er dus risico op watergladheid. Er was ook een reeks ongevallen, onder meer een botsing tussen twee vrachtwagens in de Kennedytunnel in de richting van Gent, maar vooral een ongeval met een strooiwagen op de E313 richting Antwerpen ter hoogte van Ranst veroorzaakte veel ellende. Rond 18 uur was het daar nog altijd aanschuiven. Ook in Vlaams-Brabant is er intussen hevige sneeuwval, met kans op gladde wegen.

Het KMI waarschuwt vrijdagavond overal nog voor winterse buien van regen, smeltende sneeuw en korrelhagel. Later op de avond en in de nacht van vrijdag op zaterdag gaat het overal vriezen. Daardoor is er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten, aanvriezende mist en tijdelijk nog winterse neerslag.