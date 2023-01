EU gaat nieuwe sancties opleggen tegen Iran

De Europese Unie gaat sancties opleggen aan 37 Iraanse personen en organisaties die betrokken zijn bij de hardhandige repressie van manifestaties, zo is uit diplomatieke bronnen vernomen. Een beslissing over de opname van de Revolutionaire Garde op de Europese terreurlijst is er nog niet.

De Europese Unie sanctioneerde de voorbije maanden al meer dan zestig personen en organisaties die mee verantwoordelijk worden geacht voor de repressie. Het gaat onder meer om de zedenpolitie, de commandant van de Revolutionaire Garde en de staatsmedia. Hun activa in de EU worden geblokkeerd en de geviseerde personen krijgen ook een inreisverbod opgelegd.

De sanctielijst wordt nu uitgebreid met nog eens 37 personen en organisaties. Het besluit zal maandag bekrachtigd worden op een bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

Europese terreurlijst

Het Europees Parlement had donderdag gevraagd om de Revolutionaire Garde toe te voegen aan de Europese terreurlijst. Die procedure kan echter pas op gang worden gebracht nadat een van de lidstaten op nationaal niveau het elitekorps van het fundamentalistische islamitische regime als terroristisch bestempelt, zo legde de woordvoerder van de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell vrijdag uit.

Er zijn ook politieke overwegingen. Europese beleidsverantwoordelijken waarschuwen dat zo’n demarche de definitieve doodsteek zou kunnen zijn voor de onderhandelingen om het nucleaire akkoord met Iran te reanimeren. De EU coördineert de gesprekken over dat akkoord uit 2015 dat moet verhinderen dat Teheran kernwapens zou ontwikkelen,

Het Iraanse regime wordt geconfronteerd met een golf van manifestaties sinds de dood van Mahsa Amini, een 22-jarige die in september stierf nadat ze door de zedenpolitie in Teheran was opgepakt wegens schendingen van de strikte kledingvoorschriften in de islamitische republiek. Volgens de Verenigde Naties zijn al minstens 14.000 personen opgepakt. Het regime heeft ook vier mensen geëxecuteerd. Achttien anderen zijn tot de dood veroordeeld.