Valse berichten doen de ronde in aanloop naar tweede ronde presidentsverkiezingen Tsjechië

In de aanloop naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Tsjechië circuleren er valse tekstberichten waarin de ontvangers door presidentskandidaat en voormalig NAVO-generaal Petr Pavel worden opgeroepen om zich klaar te maken om in Oekraïne te gaan vechten. De oorlog in Oekraïne speelt een belangrijke rol in de kiescampagne in het Centraal-Europese land.