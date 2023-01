Het drama in Hooglede, waarbij een vader (44) en zijn 16-jarige zoon om het leven kwamen door een CO-intoxicatie, werd veroorzaakt door de centrale verwarming op gas. Niet door de pelletkachel, zoals eerst gedacht werd. Wat kan er misgaan bij een gasketel? Hoe zorg je dat je in orde bent? En wie is er aansprakelijk als er iets misloopt?