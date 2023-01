Een punt minder, maar wel beter? Waarom Union dit seizoen nog sterker staat: “Enorme stappen vooruit gezet”

Na 21 speeldagen telt Union 46 punten, exact één punt minder dan vorig seizoen na evenveel wedstrijden. Toch kunnen we ons afvragen of dit Union niet sterker is dan vorig jaar, want het strijdt nog op drie fronten mee. Het vertrek van verschillende sterkhouders lijkt niet voor problemen te zorgen.

De grote uittocht waarvoor op het einde van vorig seizoen gevreesd werd, bleef uiteindelijk toch uit bij Union. Het merendeel van de ploeg bleef bij elkaar, al vertrokken er wel een paar sterkhouders. Met Deniz Undav verloor Union zijn topschutter, maar ook Casper Nielsen – misschien wel dé speler van Union vorig seizoen –, Kaoru Mitoma en Jonas Bager zag Union nog enkele andere basisspelers vertrekken. “We verloren vier van onze titularissen, dat vang je in principe niet zomaar op”, ziet coach Karel Geraerts (41). “Maar de nieuwkomers hebben zich erg goed aangepast aan het geheel, alle credits daarvoor gaan naar de groep die de nieuwe jongens zo goed heeft ontvangen en naar de mensen die deze spelers hebben binnengehaald. Ze zijn er opnieuw in geslaagd om kwaliteit toe te voegen aan ons team.”

De grootste vrees was misschien wel om het vertrek van Nielsen en Undav op te kunnen vangen, maar met Lynen en Boniface zorgt hun vertrek voor weinig problemen. “En als je Nielsen en Undav noemt, moet je echt ook Kaoru Mitoma noemen”, stelt Geraerts. “Als je ziet wat hij getoond heeft op het WK en wat hij nu ook in Engeland doet. Hij was vorig jaar belangrijk voor ons, en ook Bager was een van onze titularissen. Maar het klopt dat Lynen en Boniface het voorlopig erg goed doen. Lynen liep vorig jaar een kruisbandblessure op maar speelt nu erg sterk, ik ben heel tevreden over zijn prestaties. Hij straalt vertrouwen en voetballend vermogen uit en daarnaast is zijn fysieke paraatheid ook een pluspunt. En Boniface? Hij laat bij momenten erg goede dingen zien. Hij moet wel verder blijven werken om nog constanter te worden in zijn prestaties, maar dat is niet onlogisch voor een 22-jarige speler. Maar los van hun twee: ik ben erg tevreden over mijn hele kern, en dat is iets unieks”, aldus de Limburger. Union heeft dus zeker niet ingeboet aan kwaliteit, dankzij enkele gerichte transfers is Union ook in de breedte een pak sterker dan vorig jaar. In elke linie heeft Union genoeg opties: het zorgt niet alleen voor rotatiemogelijkheden, het houdt ook de hele groep scherp.

Extra ervaring

Nog een voordeel is dat de Unionisten er dankzij de Europa League-campagne meteen een pak ervaring bij hebben. De meeste spelers hadden nog geen Europese wedstrijden gespeeld, maar dat is na dit seizoen helemaal anders. Bovendien hebben de meesten ook al (minstens) anderhalf jaar eerste klasse op de teller, iets wat de maturiteit alleen maar ten goede komt. “De spelers hebben zeker heel wat ervaring bijgekregen”, ziet ook Geraerts. “Deze groep heeft enorme stappen vooruit gezet. Vorig seizoen waren we bijna nooit favoriet, maar door onze prestaties is dat nu meer en meer het geval. Dat is logisch, de verwachtingen stijgen nu eenmaal. Maar mijn groep gaat er uitstekend mee om: mijn spelers tonen op het veld dat ze cool en relaxed zijn en goed met de druk om kunnen”, besluit de 41-jarige Limburger.