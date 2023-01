Uber moet zowat 17 miljoen euro betalen aan 139 chauffeurs uit Lyon

De arbeidsrechtbank in Lyon heeft Uber veroordeeld tot het betalen van zowat 17 miljoen euro aan 139 chauffeurs. Dat meldt de advocaat van de 139 Uber-chauffeurs, Stéphane Teyssier aan persbureau AFP. Het geschil gaat over het statuut, werknemer of via verhuur van een voertuig met bestuurder, waarmee ze aan de slag waren voor de taxi-app.

“We hebben een vrij historische beslissing gezien. Uber is veroordeeld tot het het ‘herkwalificeren’ van de contracten van de 139 chauffeurs voor een bedrag van 17 tot 20 miljoen euro.” De advocaat bevestigde zo berichtgeving in de regionale krant Le Progrès.

De Uber-chauffeurs uit Lyon, de op twee na grootste stad van Frankrijk, waren naar de rechtbank getrokken die geschillen tussen werknemers en werkgevers. De rechtbank verwees volgens de advocaat in het vonnis naar een uitspraak van het Franse Hof van Cassatie van januari 2020. Cassatie in Parijs oordeelde toen dat Uber-chauffeurs beschouwd moeten worden als loontrekkenden, aldus Teyssier. Voor hem is de uitspraak dan ook “geen verrassing” en gaat het om een “logische toepassing” van de jurisprudentie.

In beroep

Uber liet aan AFP weten dat het bedrijf in beroep gaat. Over de geciteerde som communiceerde Uber niet. Het vonnis in Lyon gaat volgens Uber in tegen de overheersende opvatting bij arbeidsrechtbanken en hoven van beroep, aldus de woordvoerder. Die rechtbanken en hoven “bevestigen de onafhankelijkheid van VTC-bestuurders (Voiture de transport avec chauffeur, verhuur van voertuigen met chauffeur, nvdr.) die met de app werken, en stellen dat er geen arbeidsverplichting voor of exclusiviteit ten opzichte van Uber bestaat en dat ze volledig vrij zijn bij het organiseren van hun activiteiten”.

Uber heeft in tal van landen af te rekenen met gelijkaardige rechtszaken. Eind vorig jaar oordeelde de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel in een zaak die een Uber-chauffeur gestart was, dat de chauffeur wel degelijk een zelfstandigenstatuut heeft, en geen werknemer is.