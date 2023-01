De geheime bunker vol luxe en viagra was amper nodig: 30 jaar onvindbaar, maar ‘de laatste godfather’ leefde open en bloot

De politie kamt het appartement uit waar de ‘godfather’ verbleef. Via de achteruitgang en wat steegjes was hij zo in een appartement met een geheime schuilkelder.

Geheime codes, luxegoederen, dozen viagra en een poster van Marlon Brando als The Godfather. Dat trof de Italiaanse politie de voorbije dagen aan in de drie onderduikadressen van de laatste godfather van de Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Dertig jaar lang was hij onvindbaar terwijl hij verbleef in Campobello di Mazara op een boogscheut van zijn geboortedorp op Sicilië. Hij ging er ongestoord naar de supermarkt, een koffietje drinken, uit eten en naar clubs.