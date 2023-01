OHL op missie in het Dudenpark: stom vergooide punten van tegen Kortrijk en Eupen heroveren

Tot twee keer toe punten weggegooid in de blessuretijd. En dat tegen staartploegen als KV Kortrijk en Seraing. Dat ze bij OH Leuven op hun honger zijn blijven zitten de laatste weken, is een understatement. En dus proberen de Leuvenaars zich vanavond, gesterkt door die honger, opnieuw in de top acht te knokken met een stunt op het veld van Union.

Als je gewoon naar het klassement kijkt, is er geen reden tot ongerustheid. Oké, OH Leuven staat niet in de top acht, maar het heeft wel evenveel punten als nummer acht Westerlo. En toch zit er wat frustratie in de groep van Marc Brys. Niet omwille van het klassement, wel op basis van de gang van zaken de voorbije weken. Tegen Kortrijk werd een gelijkspel in de blessuretijd een zure thuisnederlaag (2-3), tegen Eupen volgde opnieuw puntenverlies in eigen huis (1-1) na een tegendoelpunt in de blessuretijd. Gelukkig werd er tussendoor gewonnen op Westerlo.

“Eupen was een kans om een zaakje te doen in het klassement”, weet Ewoud Pletinckx. “Dat zijn het soort wedstrijden waarin wij absoluut drie punten moeten rapen.” Coach Marc Brys formuleert het allemaal nog wat scherper. “We hebben tegen Kortrijk en Eupen de volle vijf punten laten liggen”, zegt hij. “Tel die er maar eens bij. Ze breken ons zuur op.” We maken de oefening even: met vijf punten meer is OHL gedeeld vijfde met AA Gent, op één puntje van de Champions play-offs. Een totaal ander verhaal.

Sofian Kiyine probeert het puntenverlies te relativeren. “We zijn wat te veel ingezakt tegen Eupen”, meent hij. “Het maakt nu eenmaal deel uit van het voetbal dat je af en toe even wat mindere momentjes hebt in een wedstrijd. Hopelijk kunnen we op Union compacter blijven en realistischer zijn voor doel.”

In eigen huis kreeg OHL nog een droge 0-3 aangesmeerd van Union, maar vorig seizoen gingen de Leuvenaars wel met 1-3 winnen in het Dudenpark. En dus gelooft Kiyine in een nieuwe stunt tegen de nummer twee in het klassement. “Wij hebben van niemand schrik”, stelt hij. “Zelfs Club Brugge, dat in de 1/8ste finales van de Champions League staat, hebben we in de problemen gebracht. Dus waarom zouden we niks kunnen rapen op Union?”

Union uit is normaal geen wedstrijd waarin het voor een club als OHL van moeten is, maar na het dubbele debacle Kortrijk-Eupen heerst toch een beetje het gevoel dat het tijd is voor eerherstel. “We zullen de punten ergens anders moeten rapen”, beseft Pletinckx. “In het Dudenpark? Hopelijk wel. Union is een beetje de ploeg van het moment. Maar ook daar kunnen we iets rapen, we kunnen tegen iedereen iets rapen.”

Ouedraogo in de ploeg

Brys kan zijn spelers alleen maar bijtreden. “We zullen de punten toch ergens moeten halen, hé”, weet de OHL-coach. “Onze intentie om elke wedstrijd te winnen wijzigt alvast niet.” En dan maar hopen dat de motor bij Union wat sputtert, zoals woensdag tegen Cercle (1-1). “Tegen Antwerp (2-0) vond ik ze geweldig. Ik dacht echt: wow”, analyseert Brys. “Maar tegen Cercle was het inderdaad allemaal wat moeizamer. Het was een stroeve wedstrijd, maar ze hebben er wel nog uitgehaald wat erin zat. Ook dat is een kwaliteit”, besluit hij.

Ouedraogo neemt op linksachter de plaats in van de geschorste Mendyl. Wie er in de spits staat, is nog onzeker. Mogelijk geraakt Gonzalez net op tijd fit na zijn hamstringblessure, anders wordt het opnieuw Nsingi.