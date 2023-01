Huizenverkopen VS vorig jaar sterkst gedaald sinds 2008

De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten is vorig jaar in het sterkste tempo gedaald sinds de financiële crisis van 2008. Volgens de Amerikaanse makelaarsvereniging National Association of Realtors (NAR) werden vorig jaar meer dan 5 miljoen woningen verkocht, een daling van bijna 18 procent vergeleken met 2021.

De woningverkoop in de VS staat onder druk door de flinke renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Daardoor stijgen ook de hypotheekrentes, waardoor woningen minder betaalbaar worden voor veel mensen. Daardoor was in december de elfde maand met lagere woningverkopen op rij te zien.

Door het krappe aanbod op de woningmarkt is de gemiddelde prijs van een bestaand huis wel gestegen. Die bedroeg in december 366.900 dollar (338.423 euro). Dat is 2,3 procent meer dan een jaar eerder. In alle regio’s van de VS gingen de prijzen omhoog. De NAR verwacht wel dat de verkoop dit jaar weer zal aantrekken omdat de hypotheekrentes inmiddels aan het afzwakken zijn.

Daling met 34 procent

In december is de verkoop 1,5 procent gedaald ten opzichte van november - analisten rekenden op een minus van 3,4 procent. Op een jaar tijd gaat het om een daling met 34 procent. Zo komt NAR aan een ‘geannualiseerde’ verkoop van 4,02 miljoen huizen in december. Het cijfer - dat gehanteerd wordt om vergelijkingen te maken met andere periodes - geeft de ficitieve totale verkoop op een jaar tijd weer indien de huidige evolutie 12 opeenvolgende maanden aanhoudt.

In 2008 was er nog sprake van een crisis op de Amerikaanse huizenmarkt. Banken hadden op grote schaal schuldpapieren verkocht die waren gelieerd aan hypotheken van Amerikaanse huiseigenaren. Veelal ging het om rommelhypotheken, leningen die aan mensen waren verstrekt die nauwelijks of geen vermogen hadden. Toen de huizenmarkt sterk inzakte, waren deze schuldpapieren nauwelijks meer wat waard. Daardoor ontstond een wereldwijde financiële crisis.