Operaties tegen ontbossing gestart in Brazilië

“De ontplooiing van teams voor de start van de inspecties is op 16 januari begonnen”, zo meldde het agentschap, zonder evenwel te verduidelijken of er ook al inspecties plaatsvonden. “Het is ons doel om het succes van deze operaties niet in gevaar te brengen”, zo verluidde.

President Luis Inacio Lula da Silva, die sinds 1 januari opnieuw aan de macht is in Brazilië, heeft beloofd dat hij zal strijden voor een totale stopzetting van de ontbossing van het Amazonewoud tegen 2030.

Lula wil komaf maken met vier jaar van massale vernietiging van het regenwoud tijdens het presidentschap van Jair Bolsonaro. Onder diens bewind is de gemiddelde jaarlijkse ontbossing in het Braziliaanse deel van het gebied met 75,5 procent gestegen in vergelijking met tien jaar geleden.

Federale politiemacht

Woensdag verklaarde Lula in een interview met de zender GloboNews dat hij een federale politiemacht op de been wil brengen “om krachtiger op te treden” voor de bescherming van de bossen. Hij zei ook het leger nodig te hebben om die doelstellingen te bereiken.

Lula sprak ook de wens uit om een bijeenkomst te organiseren met de leiders van de landen die het Amazonewoud delen (Ecuador, Colombia, Peru, Venezuela, Bolivia, Frans Guyana) om een “continentaal beleid” voor het behoud van het regenwoud te bespreken.

Na zijn aantreden had Lula al een aantal decreten ter bescherming van het Amazonewoud ondertekend. Zo reactiveerde hij een ontbossingsfonds dat sinds 2019 was opgeschort vanwege onenigheid tussen Bolsonaro en Noorwegen en Duitsland, de belangrijkste donors. Beide landen hebben intussen aangegeven opnieuw een bijdrage te willen leveren.