Na de ‘beschonken’ Vlaams minister Ben Weyts: hoe zit het met het aantal promilles in de Wetstraat?

In het bureau van Nadia Sminate (N-VA), daar moest je tijdens de vorige legislatuur zijn als je een feestje wilde bouwen. Partijgenoot en Vlaams Parlement-voorzitter Jan Peumans moest ingrijpen omdat het te uitbundig werd in Café Sminate. Deze week doken beelden op waarin Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) een glas te veel leek op te hebben. Heeft de politiek dan nog altijd een alcoholprobleem? Om het met de woorden van Weyts te zeggen: “Shht. Tut.” We proberen een beeld te schetsen.