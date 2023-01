KV Oostende - Cercle wordt ook weerzien tussen Dominik Thalhammer en Miron Muslic: schudden beide Oostenrijkers mekaar de hand?

In matchen tussen KV Oostende en Cercle valt altijd wat te beleven. Zaterdag zal het niet anders zijn. Bij de heenmatch gaf Cercle nog een voorsprong van 2-0 uit handen. Een dag later vloog Dominik Thalhammer aan de deur en uitgerekend hij moet nu proberen KVO in de Jupiler Pro League te houden. Bij Cercle zijn ze de stille Oostenrijker allang vergeten. Wij deden nog eens een background check.

Was het toeval of niet dat Dominik Thalhammer in een tijdspanne van amper een jaar twee keer Yves Vanderhaeghe opvolgde? Zaak is dat hij zowel in Brugge als Oostende niet bepaald warm werd onthaald. Het vertrek van de populaire Vanderhaeghe hakte er bij de supporters van beide clubs zwaar in. Bij Cercle viel de weerstand al snel weg door een verrassende 24 op 30. De press en powerplay van Thalhammer sloegen aan en tot op het eind deed Cercle mee voor een plaatsje bij de top acht. Thalhammer wilde dat succes graag verzilverd zien en pleitte voor het openbreken van zijn contract. Dat dit niet gebeurde, kwam omdat er toen al wat twijfels waren. Bij de spelers was er weinig aversie tegen Thalhammer en ook bij de omkadering kon men door één deur met de nieuwe trainer. Dat hij geregeld een nerveuze indruk liet en ook gespannen voor de dag kon komen, nam men er meestal bij. In de omgang bleef de Oostenrijker altijd correct en het was al snel duidelijk dat Thalhammer aan een tweede seizoen zou beginnen.

In de voorbereiding verliep het nog prima, maar in de competitie miste Cercle zijn start en de onvrede nam toe. Er was geen plan B op het veld en men was ook van mening dat Thalhammer zich te veel focuste op een nieuw contract en te weinig op zijn job. Toen tegen KV Oostende een 2-0-voorsprong uit handen werd gegeven, was zijn lot bezegeld. Thalhammer werd een gebrek aan flexibiliteit aangewreven. Toen Yves Vanderhaeghe na de rust met vijf aanvallers ging spelen en het 2-2 werd , vond het management bij Cercle dat Thalhammer daar geen antwoord op vond.

Geen cadeaus

Dat hij opgevolgd werd door zijn assistent, was geen verrassing. Thalhammer was de leermeester van Miron Muslic geweest, maar op het eind bij Cercle was hun relatie verzuurd geraakt. Thalhammer vond dat Muslic te ambitieus was en aan de poten van zijn stoel zaagde. Op het eind was zelfs alle communicatie zoek en er is duidelijk nog iets aan de hand tussen beiden. In de aanloop naar de match van zaterdag onderstreepte Muslic dat het geen speciale maar vooral een belangrijke match was omdat Cercle snel 35 punten wil en op een veilige plaats hoopt te staan. Over Thalhammer wilde hij duidelijk geen woord kwijt, benieuwd of beiden mekaar zaterdagavond de hand zelfs zullen schudden.

Thalhammer zal alvast geen cadeaus krijgen en die kan hij nochtans gebruiken, want KVO moet winnen. Zo niet moet Thalhammer beginnen vrezen voor een tweede ontslag in hetzelfde seizoen. De Duitse ex-coach Aleksander Blessin was vorige week aanwezig tegen Seraing en liet in intieme kring ontvallen dat hij zeker wil helpen, maar door zijn ex-club Genua op non-actief werd gezet maar nog (rijkelijk) wordt betaald en dat niet zomaar kan opgeven.

Twijfelaar

Thalhammer is ook aan zee nog steeds dezelfde als in Brugge. Sommigen krijgen de indruk dat hij toneel speelt als hij uitvliegt tegen de vierde ref of ostentatief zijn handschoenen weggooit. Voordeel in Oostende is wel dat zijn jonge assistenten hem blind volgen, maar dan weer ervaring en uitstraling missen. Zij gaan Thalhammer niet terugfluiten als hij weer eens een zorgvuldig gemaakte planning helemaal overhoop gooit. De Oostenrijker is een twijfelaar en dat zal hij moeten laten als hij KVO in 1A wil houden. Is het daarom dat hij mensen ook niet altijd in de ogen kijkt? Toen hij moest duidelijk maken dat de assistenten Gino Caen en Wesley Deschacht maar beter konden opstappen, keek hij ook zenuwachtig weg. Toch gunnen velen Thalhammer ook weer eens een succesje. Wie hem wat beter kent, weet dat het een schuchtere maar vooral vriendelijke en minzame gentleman is.