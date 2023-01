“Het heeft geen haar gescheeld of ik was mijn dochter ook kwijt”: Stephane verloor zijn vrouw bij eenzelfde CO-drama als in Hooglede

Het dramatische ongeval waarbij een vader en zoon om het leven kwamen door CO-vergiftiging in het West-Vlaamse Hooglede heeft Stephane Tolbecq (46) diep geraakt. Hijzelf verloor twaalf jaar geleden zijn vrouw Patricia. Ze was amper 36 jaar. De oorzaak van haar plotse dood was dezelfde: CO-intoxicatie. Zijn dochtertje van vier kon ternauwernood gered worden. “Ik kan het niet genoeg benadrukken: koop CO-melders. Je redt er levens mee.”