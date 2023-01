Op de cruciale top in het Duitse Ramstein zijn Oekraïense bondgenoten er niet in geslaagd om het eens te worden over het al dan niet leveren van moderne Leopard 2-gevechtstanks. Volgens de Poolse premier weerde de Duitse delegatie zich “als een duivel in een wijwatervat” tegen het voornemen. Maar wat bezielt de Duitsers om Oekraïne die broodnodige tanks te ontzeggen?