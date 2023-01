Britse Preet Chandi vestigt record voor langste vrouwelijke solo-expeditie op Zuidpool

Voordien stond het record op naam van de Duitse Anha Blacha die in 2020 1.381 kilometer op haar eentje aflegde. Dat record werd nu dus verbroken, al ontbreekt voorlopig nog een officiële bevestiging door het Guinness Book of World Records. Chandhi legde op haar eentje exact 1.397 kilometer af.

Toch is de vrouw niet helemaal tevreden, zo bleek in haar laatste blogpost op donderdag. Haar doelstelling was namelijk om op haar eentje de Zuidpool volledig te doorkruisen.