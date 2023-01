Dit is geen interview met een ex-trainer van Club Brugge. En ook niet met een kandidaat-bondscoach voor de Rode Duivels. Wel met Philippe Clement (48), trainer van AS Monaco en ambassadeur voor Belgische coaches. “Ik kijk met respect naar wat Vincent Kompany doet bij Burnley. Hij is de voorbode van een nieuwe generatie ex-Rode Duivels met ambities om trainer te worden.”