Het grote Paris Saint-Germain speelt maandag in het hol van de leeuw. De Vlaamse Leeuw. De vedettenploeg van Kylian Mbappé en Lionel Messi lootte in de Beker van Frankrijk het kleine grensdorpje Cassel. De kleuren: geel-zwart. US Pays De Cassel vraagt de 35.000 fans om leeuwenvlaggen mee te brengen naar de wedstrijd. “Bij jullie is die leeuw politiek, bij ons is het Vlaams gevoel romantiek.”