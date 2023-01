Brusselse politie “ongelooflijk ongerust” over explosieve toename van “een van de vreselijkste drugs op de markt”

De Brusselse politie is “ongelofelijk ongerust” over de steile opmars van het gebruik van crack, een bewerkte vorm van cocaïne, in de hoofdstad. De populariteit is komen overwaaien uit Parijs, zegt Koen De Brandt, hoofdcommissaris in politiezone Brussel-Zuid. “Het is een van de goedkoopste en vreselijkste drugs op de markt.”

De explosieve toename is Brusselaars niet ontgaan, tussen januari en oktober 2022 ontving de MIVB 1.200 meldingen van openlijk drugsgebruik. Dat is 70 procent meer dan het jaar voordien. Transit, een onthaal- en opvangcentrum voor drugsgebruikers, schat dat niet minder dan drie vierde van de drugsgebruikers in Brussel crack neemt. “Het is de populairste drug in onze straten geworden”, klinkt het.

De effecten van crack zijn sneller en intenser dan cocaïne, wat de drug ook verslavender maakt. Crack is erg populair onder mensen die dakloos zijn. De aankondiging dat gebruikers van harddrugs boetes tot 1.000 euro riskeren, zal volgens Transit weinig heil brengen. Crackgebruikers zijn zo ontzettend kwetsbaar dat ze zulke boetes niet kunnen betalen.(Jef Poppelmonde)