In de voetsporen van Goyvaerts en Vermaelen: Yannick Carrasco kan deze zomer naar Barcelona

De ongebruikelijke overeenkomst kwam tot stand in de marge van de transfer van Memphis Depay, die van Barcelona naar Atlético trekt. Depay kwam niet meer in het stuk voor bij Barcelona en was sowieso transfervrij, waardoor hij deze zomer gratis had kunnen vertrekken. Atlético betaalt Barcelona tot vier miljoen euro om hem nu al te kunnen overnemen. Aanvankelijk had Barcelona gehoopt Rode Duivel Yannick Carrasco meteen in een ruildeal met Depay te kunnen betrekken, maar zij stuitten op een ‘njet’ van Atlético. Trainer Diego Simeone wilde de Belgische flankspeler niet kwijt in het lopende seizoen.

Daarom vonden de twee clubs uiteindelijk een compromis: een aankoopoptie voor een bedrag van iets onder de twintig miljoen euro, die Barcelona deze zomer pas kan lichten. Daardoor kan Atlético nog zes maanden beroep doen op Carrasco, waarna Barcelona hem voor een zacht prijsje - zijn marktwaarde wordt op dertig miljoen euro geschat - zou kunnen overkopen. Mocht Carrasco in de tussentijd een zware blessure oplopen, helemaal uit vorm raken of Barcelona zich om een andere reden bedenken, hebben zij geen verplichting door te gaan met de transfer. In dat geval zou Carrasco gewoon speler van Atlético blijven.

Xavi is fan

Volgens Sport, de huiskrant van Barcelona, is de kans evenwel groot dat de aankoopclausule komende zomer geactiveerd wordt. De Rode Duivel zou zelf een doorslaggevende rol gespeeld hebben bij de gesprekken en Barcelona-trainer Xavi is fan van zijn profiel. En niet onbelangrijk: naast een bescheiden transferprijs zou het salaris van Carrasco ook betaalbaar zijn voor de Blaugrana. De club zit al langer in moeilijkheden met de Financial Fairplay in Spanje, waardoor het geen loodzware contracten meer kan afsluiten.

Voor Carrasco zou het hoe dan ook een heuse droomtransfer zijn. De Spaanse topclub lijkt na enkele moeilijke jaren weer op de goeie weg. Afgelopen weekend versloeg het Real Madrid in de finale van de Spaanse Supercup en het staat ook weer op kop in La Liga.