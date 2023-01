Conner Rousseau (Vooruit) wil volgende minister van Onderwijs leveren en laakt “debiele voorstel” van Ben Weyts (N-VA)

Conner Rousseau wil de bevoegdheid Onderwijs opeisen na de verkiezingen in 2024. Dat zei hij in ‘De afspraak op vrijdag’. Rousseau had geen goed woord over het parcours van Ben Weyts (N-VA), de huidige minister van Onderwijs. “Ik zie geen verdiensten van N-VA op onderwijsbeleid.”

Postjes worden verdeeld na de verkiezingen, maar Vooruit legt nu al beslag op onderwijs. “Het ligt mij na aan het hart”, zei Rousseau. “De dalende kwaliteit van ons onderwijs bedreigt onze welvaart, met Vooruit wil ik de handen uit de mouwen steken en onderwijs op het juiste spoor zetten. Volgens de partijvoorzitter moet de leerkrachtenopleiding versterkt worden en moeten er opleidingen geschrapt worden. Ouders die de Nederlandse taal niet vaardig zijn, moeten volgens Rousseau verplicht op taalcursus gestuurd worden.

Huidig minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) doet volgens Rousseau veel te weinig. “Ik zie geen verdiensten van N-VA op onderwijsbeleid. Weyts is reeds vier jaar minister en plots ontdekt hij dat er een lerarentekort is en stelt hij een Raad der Wijzen in”, klonk het geërgerd. Die raad onder leiding van onderwijsexpert Dirk Van Damme moet het onderwijs in Vlaanderen uit het slop trekken. Tegen eind dit jaar moet een concept klaarliggen.

‘Debiel voorstel’

De Vooruit-voorzitter maakte brandhout van ‘het debiele voorstel van minister van Onderwijs Weyts’ om te snoeien in het groeipakket wanneer kleuters een taalachterstand oplopen. Maar ouders die Nederlands onvoldoende machtig zijn, moeten bijgeschoold worden, zei hij. “Je mag verwachten van een ouder dat die de taal beheerst, het belang van de kinderen is het allerbelangrijkste. Vandaar moeten er verplichte taallessen voor ouders komen, die helemaal gratis zijn. Dat is een investering, op dit moment verliezen we geld.” Ouders moeten “op een toffe manier” het Nederlands machtig worden, “maar als ze dat niet willen, dan moeten we hen verplichten.”

