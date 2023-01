Turkije roept Zweedse ambassadeur opnieuw op matje

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Zweedse ambassadeur in Ankara opnieuw ontboden. Het gaat al om de tweede keer in enkele dagen tijd.

Reden voor de nieuwe vermaning is een protestactie die zaterdag gepland staat in Stockholm. De Deens-Zweedse Rasmus Paludan organiseert een manifestatie voor de Turkse ambassade in de Zweedse hoofdstad. De omstreden, extreemrechtse provocateur is van plan om daarbij een Koran te verbranden.

Eerder deze week werd de Zweedse ambassadeur ook al op het matje geroepen, omdat beelden waren opgedoken van actievoerders in Stockholm die een pop die Turks president Recep Tayyip Erdogan moest voorstellen, aan de voeten hadden opgehangen. Het ging om activisten van een pro-Koerdische organisatie in Zweden.

Turkije liet zaterdag ook weten dat het een bezoek van de Zweedse minister van Defensie annuleert. “Het bezoek van de Zweedse minister van Defensie Pal Jonson aan Turkije op 27 januari heeft zijn zin en betekenis verloren, dus we hebben het geannuleerd”, zei de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar. Doel van het bezoek was om de bezwaren van Turkije tegen de toetreding van Zweden tot de NAVO weg te nemen.

De diplomatieke spanningen komen er tegen de achtergrond van de NAVO-toetreding van Zweden en Finland, die Turkije al maandenlang blokkeert. Turkije wil met name dat ze Koerden die er verblijven en die het als terroristen bestempelt, uitleveren.