Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: “Vijfde van drugstrafiek in beslag nemen, en we kraken zakenmodel maffia”

Justitie “toont zijn tanden” aan de drugsmaffia, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in een interview met Le Soir. Het doel van justitie en de andere betrokken diensten is 20 procent van de trafiek in beslag te nemen om zo het zakenmodel van de maffia te kraken.

Vorig jaar werd 110 ton drugs in beslag genomen, dat moet 220 à 250 ton worden. Dat cijfer komt overeen met zowat 20 procent van de drugshandel. “En Europol zegt ons dat we de business van de maffia zullen vernietigen als we dat cijfer halen”, aldus Van Quickenborne.

De versterking van de federale gerechtelijke politie en een reeks andere maatregelen moeten helpen om die doelstelling te halen. Zo moeten er meer containers gescand worden in de havens. “Vandaag scannen we 40.000 containers, of een tiende van de hoogrisicocontainers. Dankzij een investering van 70 miljoen euro van de minister van Financiën krijgt de douane vijf extra mobiele scanners, en kan ze 108 nieuwe mensen aannemen. Doel is om zo 400.000 containers te kunnen scannen.” Daarnaast wil Van Quickenborne programma’s opstarten die de containers intelligenter moeten maken. “Het idee is dat de politie wordt gewaarschuwd als de deur opnieuw wordt geopend.”

De havens zijn al vaker als het zwakke punt in de strijd tegen de drugsmaffia aangewezen, maar Van Quickenborne wijst erop dat een nieuwe havenwet de havens en de bedrijven die er aanwezig zijn zal verplichten om camera’s te installeren en biometrische identificaties in te voeren. “We zouden graag zien dat dit internationaal wordt toegepast.” Tot slot denkt Van Quickenborne aan een screening van al het hoogrisicopersoneel en een versterking van de politie in de Antwerpse haven.