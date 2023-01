Chaos in en rond Luik door sneeuwval: mensen laten auto’s achter, bestuurders staan uren vast in tunnel

Met name hellende wegen – geen zeldzaam zicht in Luik – lagen er spekglad bij. Sommige straten werden zelfs afgesloten voor alle verkeer, omdat ze niet meer berijdbaar waren. De Luikse politie vroeg inwoners van de stad gezien de hevige sneeuwbuien dan ook om hun voertuig voorlopig niet te gebruiken en thuis te blijven, in afwachting van sneeuwruimers en strooiwagens.

Wie zich wel op weg bevond, zat daar soms urenlang vast. In de Cointe-tunnel, in het zuiden van de stad, konden honderden bestuurders geen kant meer uit na een ongeval op de A602, waar een vrachtwagen dwars over de weg was komen te staan en de rijbaan afgesloten moest worden.

“We schoven 200 meter op in twee uur tijd”, getuigde een vrouw bij de RTBF. “We kregen geen informatie van de politie”, aldus een andere bestuurder, die zijn wagen na drie uur achterliet. “We waren bang om de hele nacht in de auto vast te zitten”.

Bij een verkeersongeval op de E42 ter hoogte van Horion-Hozémont viel dan weer één gewonde, die werd overgebracht naar het ziekenhuis. En in de Rue Saint-Gilles, in het centrum van Luik, kwam een auto op zijn dak terecht.

Stroompanne

De Luikse brandweer moest dan weer vooral uitrukken voor omgevallen bomen. Daarbij raakten ook elektriciteitskabels beschadigd, wat dan weer verscheidene stroomonderbrekingen veroorzaakte. Dat meldt RESA, de grootste elektriciteits- en gasnetbeheerder van de provincie.

RESA maakt gewag van stroomonderbrekingen in Tilff, Aywaille, Anthisnes, Trooz, Comblain, Esneux, en Jalhay. Er is ook sprake van stroompannes in onder meer Sprimont en Solwaster. Technische ploegen werken de hele nacht door om de getroffen huishoudens opnieuw van elektriciteit te voorzien, verzekert RESA.

In totaal voerde de Luikse brandweer vrijdag 88 interventies uit in verband met de sneeuwval. De brandweer verwachtte nog de hele nacht interventies te moeten uitvoeren, en zegt overbelast te zijn: ongeveer de helft van de oproepen is nog in behandeling.

Voldoende sneeuw voor wintersport

De sneeuwval zorgde desondanks ook voor een lichtpuntje: er viel voldoende sneeuw waardoor verschillende wintersportcentra hun langlauf- en skipistes kunnen openen. Dat maakte de toeristische dienst van de provincie – die het heeft over “perfecte omstandigheden” – bekend.

Vrijdag was langlaufen al mogelijk in enkele wintersportcentra in de Hoge Venen in de Oostkantons. Daar komen nu nog verschillende langlaufpistes, sleeënpistes, en sneeuwschoenwandelingen bij. Met name op het Signaal van Botrange, het hoogste punt van België, zijn de langlaufpistes toegankelijk. Skiërs kunnen bovendien terecht in Ovifat: daar opent de blauwe piste.

Ook in de regio rond Spa is skiën en langlaufen mogelijk. Pistes op de Baraque Michel, de Thier des Rexhons, de Source de la Géronstère, en in Hockai zijn open. In de regio Ourthe-Amblève is er de Mont des Brumes met een ski- en sleeënpiste.