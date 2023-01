Al tien jaar hetzelfde budget: welzijnssector lijdt onder niet-indexering van werkingsmiddelen

Steeds meer organisaties en instellingen in de welzijnssector zitten in de rode cijfers. Dat zegt Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, in het VRT-programma “De markt”. Instellingen voor kinderopvang, jeugdhulp of gehandicaptenzorg worstelen met snel stijgende kosten, maar moeten het al 10 jaar doen met hetzelfde, niet-geïndexeerde potje werkingsmiddelen. De roep uit de sector klinkt dan ook luid en duidelijk: “Stop de negatieve spiraal.”