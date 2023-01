Zwaarbewapende tweeling die bank overviel wilde zoveel mogelijk agenten doden: “Extreem geweld was al jaren gepland”

Isaac en Mathew Auchterlonie (22) overvielen op 28 juni 2022 een bank in de Canadese stad Victoria, in het uiterste westen van het land, uitgerust met semiautomatische wapens en kogelvrije vesten. Geld bleek echter niet hun motief: het duo had een sterke afkeer van de overheid en de politie, en was niet van plan om de overval te overleven, blijkt uit onderzoek van de politie.

“De 22 personeelsleden en klanten van de bank, die 16 minuten lang gegijzeld werden, waren niet het doelwit. Ze werden enkel vastgehouden om een reactie van de politie uit te lokken”, klonk het vrijdag op een persconferentie. “Het voornaamste doel van de verdachten was om politieagenten neer te schieten en te doden, in wat zij beschouwden als verzet tegen overheidsinmenging, met name wat betreft het recht op wapendracht.”

“Ze planden hun daad van extreem geweld al sinds 2019”, aldus een woordvoerder van de politie. “Oorspronkelijk wilden ze hun plan uitvoeren in 2023, maar ze versnelden hun agenda toen bleek dat ze het huis dat ze deelden met hun moeder moesten verlaten. Ze kwamen namelijk tot de conclusie dat ze hun wapenarsenaal niet konden verplaatsen zonder aandacht te trekken.”

Bij het vuurgevecht tussen het duo en de politie raakten zes agenten gewond, maar ze maakten geen dodelijke slachtoffers. De tweelingbroers kwamen wel zelf om het leven. In de koffer van hun wagen vond de politie meer dan 30 geïmproviseerde explosieven, nog eens vier wapens, en meer dan 3.500 stuks munitie.