Topdokters over de schade die drugs, tabak en alcohol aanrichten: “Veel mensen hebben middelen nodig om het leven aan te kunnen”

Het is een pittige eerste maand van het jaar voor de fans van genotsmiddelen. De gebruikers van cocaïne kregen bakken kritiek voor hun rol in de escalerende drugsoorlog. Die riposteerden fluks dat de gevolgen van alcohol op onze maatschappij veel erger zijn. En dan zijn er nog de vele nieuwjaarsrecepties op de werkvloer en de 55 sterfgevallen per dag in ons land door tabak. Nee, gezond is het allemaal niet. Daar zijn intensivist Geert Meyfroidt, cardioloog Pedro Brugada en toxicoloog Jan Tytgat het over eens. Maar hoe ongezond? Daarvoor zetten we ze samen.